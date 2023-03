Aparentemente esta persona fue atropellada en la Avenida Central en San José, muy cerca del hospital San Juan de Dios

Redacción- Un hombre de aproximadamente 35 años fue la víctima mortal de esta mañana en el boulevard de San José.

Aparentemente esta persona fue atropellada en la Avenida Central en San José, muy cerca del hospital San Juan de Dios.

A eso de las 4:30 a.m. un carro liviano metió en la avenida, lugar donde esto no es permitido y mató esta persona. Cuando las autoridades llegaron al sitio no habían rastros de ningún vehículo y ya la persona estaba fallecida.

Es por esto que ahora deberán revisar las cámaras de la zona para ver cómo sucedieron los hechos. Esta persona tenía golpes en su cabeza y en su tórax.

Asimismo, 100 metros de la avenida peatonal, ubicada 25 metros al este del hospital San Juan de Dios se encuentran cerrados.

Noticia en desarrollo