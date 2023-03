Navas evitó una mayor goleada ante el Tottenham Hotspur

Redacción- Keylor Navas sufrió otra dolorosa derrota, tras caer 3-1 ante el Tottenham Forest y así sumar otra derrota por goleada a pesar de la gran actuación del portero costarricense.

Le anularon el gol al Tottenham, tras la revisión del VAR se determinó que el delantero Richarlison estaba en fuera de juego y así evitar la apertura del marcador en seis minutos del primer tiempo.

6' – No goal! VAR rules it out for offside. ⚪️ 0-0 🌳 #TOTNFO https://t.co/ojUjbQSr1W — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 11, 2023

Llegó el gol del Tottenham, tras un gran centro de Pedro Porro y Harry Kane se elevó por todo lo alto para meter un gran remate de cabeza y así vencer a Keylor Navas en 19 minutos del primer tiempo.

GOAL | Tottenham 1-0 Nottingham ⚽ Harry Kanepic.twitter.com/EsN9whs718 — VAR Tático (@vartatico) March 11, 2023

Después de la anotación del Tottenham, se lograron adueñar de las acciones del juego ya que tuvieron más opciones pero no tuvieron tanta claridad, además de hacerse con la posesión del balón debido a la incapacidad de tenencia del balón del Nottingham.

Llegó el segundo gol del Tottenham, otra vez apareció Harry Kane que sacó un remate colocado desde el punto de penal y así vencer a Keylor Navas que se jugó un costado de la portería y en 36 minutos del primer tiempo poner el 2-0 a favor de los Spurs.

GOAL | Tottenham 2-0 Nottingham ⚽ Harry Kane x2pic.twitter.com/S2cdOCHsLi — VAR Tático (@vartatico) March 11, 2023

Se salvó el Tottenham, tras un remate de Brennan Jonhson que acabó en las manos del arquero Fraser Foster en 59 minutos del complemento.

Cayó el tercer gol del Tottenham, tras un gran pase de Richarlison y Heung Min-Son controló el balón y sacó un potente remate raso que venció a Navas y así poner el 3-0 en 61 minutos de la segunda parte.

GOAL | Tottenham 3-0 Nottingham ⚽ Heung-min Sonpic.twitter.com/fThKc75oLD — VAR Tático (@vartatico) March 11, 2023

La salvó Keylor, tras una gran atajada después del cabezazo de Ben Davies y el tico logró desviar el balón al tiro de esquina y así evitar el cuarto tanto del Tottenham en 79 minutos del complemento.

79' – Navas produces a great save to keep out Davies' glancing header. ⚪️ 3-0 🌳 #TOTNFO — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 11, 2023

Otra vez Navas, el arquero costarricense logró detenerle el remate de Heung Min-Son y así evitar en pocos minutos el cuarto gol de los Spurs en 80 minutos de la segunda parte.

80' – Navas with another great save, this time to deny Son. ⚪️ 3-0 🌳 #TOTNFO — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 11, 2023

Llegó el descuento del Nottingham, tras una mala salida del arquero Foster y Joe Worrall sacó un remate de cabeza con la portería sola para poner el 3-1 en 81 minutos de la parte complementaria.

GOAL | Tottenham 3-1 Nottingham ⚽ Joe Worrallpic.twitter.com/huB8ag4Ibh — VAR Tático (@vartatico) March 11, 2023

Apareció nuevamente Keylor Navas, tras una gran jugada individual de Dejan Kulusevski y el portero tico le achicó el espacio y logró detenerle el remate al sueco para evitar la cuarta anotación en 90+1 del complemento.

Fraser Foster se vistió de héroe, tras una gran tapada con sus pies en el remate de penal de Andre Ayew y así evitar el 3-2 en 90+5 del complemento.