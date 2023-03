Carevic le pide tranquilidad a la afición

Redacción- El entrenador manudo Andrés Carevic, le mandó un mensaje al liguismo donde les dijo que solamente han perdido dos juegos y que todavía hay tiempo para revertir la situación y seguirán trabajando fuerte.

Andrés comentó que él no ha perdido credibilidad, ya que solamente han sumado dos derrotas y que no es el fin del mundo porque todavía hay tiempo para reajustar y volver a la senda de la victoria.

También, recalcó que nadie quiere perder pero es mejor que les pase ahora y no en las series finales donde no hay tiempo para reajustar o buscar soluciones.

«La credibilidad no se pierde, lo que se perdieron fueron dos partidos y punto, nadie quiere perder, pero mejor que nos pase ahora y no en las finales. No vamos a tirar a la basura el trabajo que hemos venido realizando, no podemos volvernos locos; además pedimos disculpas a la afición y el planteamiento de Santos no nos sorprendió, generamos muchas ocasiones de gol y nos faltó contundencia», afirmó Andrés Carevic a FUTV.

#ConferenciaDePrensa || 🗣 Andrés Carevic: "Hay que seguir adelante, a nadie le gusta perder pero qué bueno que pase ahora y no en las finales". pic.twitter.com/a5txwOj49Y — FUTV (@FUTVCR) March 13, 2023

Seguidamente, Carevic resaltó que no van a tirar el trabajo que han hecho a la basura solo por tener dos derrotas y no pueden volverse locos ya que quedan muchas fechas para volver al liderato.

Por otra parte, Carevic cerró diciendo que Santos no los sorprendió con el planteamiento ya que sabían que se encerrarían con una línea de cinco defensores, pero lo que les faltó fue contundencia ya que tuvieron muchas chances de gol.