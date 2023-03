Chamorro demuestra que tiene enorme calidad bajo palos

Redacción – De lo poco rescatable de la Tricolor es Kevin Chamorro, arquero de 22 años que mostró una enorme calidad bajo palos y por eso dice estar feliz, ya que tuvo el valor para cuidar el arco patrio debido que para nadie es fácil ser arquero de La Sele.

A pesar de haber tenido su primera convocatoria al cuadro patrio, Chamorro no se achicó cuidando el arco de la selección y más bien sacó a relucir grandes reflejos que le han valido grandes elogios de parte de toda la afición.

La Tricolor es un completo desastre tras quedar eliminada del Final Four, pero al menos el arquero del Saprissa fue uno de los jugadores que levantó la mano para seguir en el proceso y ante Panamá se lució con intervenciones notables.

Tal vez la que más se robó reflectores fue la suscitada al minuto 70, tras un potente remate desde fuera del área de César Blackman, que vio como el cancerbero oriundo de Sardinal, Carrillo, Guanacasteca le impidió celebrar con una gran tapada.

Dicha tapada sirvió de poco al final del partido, pero al menos se demuestra que Chamorro tiene con que cuidar de forma maravillosa la portería tricolor. En charla con Deportivas Columbia, el arquero dejó saber su alegría por haber estado con La Sele.

«Me voy contento con mi accionar, en lo personal salgo satisfecho, desde el primer partido en Martinica tenía mucha confianza, nunca me puse nervioso, siempre le pido a Dios que me dé calma y tranquilidad, tuve el valor de estar acá, no es fácil ser portero de la selección nacional. Resalto el esfuerzo de los compañeros. A lo interno estamos muy fuertes, respaldamos al cuerpo técnico, estamos unidos», dijo Kevin Chamorro a Deportivas Columbia.