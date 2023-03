Solano pule sus mejores trucos al lado de su padre en el deporte

Redacción – Originario de Esparza, Puntarenas, Derek Solano es de las promesas del BMX Freestyle del país, gracias a su calidad para ejecutar maniobras que han sido potenciadas por Kenneth Tencio, que ve al joven como un «hijo» en el deporte.

Con una enorme ilusión de seguir los pasos de su «papá» en el BMX, Solano decidió dejar a su familia hace unos meses en suelo esparzano, con el fin de mudarse a Jacó y así poder estar más cerca del parque «10CIO» donde pule día a día su mejor repertorio.

«El Nene» está muy feliz de estar cumpliendo su sueño de ser rider y por eso Tencio sonríe de oreja a oreja al ver el enorme compromiso de su pupilo, que le recuerda al originario de Cartago sus inicios en el deporte de las maniobras y trucos en bicicleta.

Tencio asegura que el joven ha hecho más trucos que nunca estos últimos meses. Incluso, recientemente asistió a una competencia en Brasil, así como ir a naciones como Perú, Panamá y Guatemala, donde siempre ha dejado un sabor de boca.

Kenneth Tencio conversó con AMPrensa.com y dio detalles de Derek Solano, a quién Pollis considera como su hijo en el BMX Freestyle que ha ganado más seguidores en el país.

«El nene ahí está conmigo, hemos tratado de impulsarlo lo más que se pueda, muy feliz porque ya tiene un par de meses de que se vino a vivir a los apartamentos que tenemos en el parque, eso me motiva mucho porque ahí puedo ver que está dispuesto a tomar los riesgos para lograr sus objetivos en el deporte, yo muy contento de poder potenciarlo y verlo progresar muchísimo, ya he estado haciendo viajes al extranjero, eso le va ayudar a foguearse, hace poco estuvo en Brasil y ya me dijo que quiere ir a otros eventos, por dicha hemos encontrado algunas marcas que lo han estado apoyando y poco a poco ir creciendo para verlo pronto en las grandes ligas.

Creo que estar rodeado de otras personas creo que le va ayudar mucho a Derek, hace poco estuvo con nosotros Kieran Reilly y él estuvo compartiendo, ir a otras competencias y rozarse como es el nivel, creo que en los últimos meses ha hecho más trucos que en el último año, yo veo a Derek como un hijo y me motiva mucho verlo con esa gran energía que tiene y me hace recordar mucho cuando yo empecé», afirmó Kenneth Tencio en charla con AMPrensa.com.