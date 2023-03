Redacción- En medio de la eliminación de Alajuelense en Concachampions, las redes sociales arden ya que muchos liguistas usaron Twitter para tirarle con todo al atacante Freddy Góndola tras su pésimo nivel con los manudos.

Desde hace algunos partidos, los aficionados le achacan a Góndola su bajo rendimiento, ya que no aporta mayor cosa dentro del terreno de juego, ni con su velocidad, regates o anotaciones algo que empezó a generar enojó en los erizos.

Por esa razón durante algunos partidos de Alajuelense, en el Morera Soto el público le ha cantado que se vaya, ya que esta perjudicando el nivel de sus compañeros de equipo.

Además, Freddy perdió la titularidad ya que el joven extremo Jossimar Alcócer le ganó la partida en el 11 titular de Carevic, donde se muestra que el argentino prefiere y confía más en el atacante formado en la cantera rojinegra de solo 18 años.

En la serie ante el LAFC, durante el transcurso del partido en La Catedral, Góndola recibió abucheos por parte de los presentes, que en su mayoría lo tienen entre ceja y ceja.

Góndola entró al minuto 80 de la segunda parte en suelo angelino, tras sustituir a Carlos Mora y desde su arribó al terreno de juego, el panameño casi no tuvo contacto con el esférico y más bien contribuyó en la anotación de Los Ángeles.

El 99 manudo regaló un pase en la mitad de la cancha y no bajó a defender con sus compañeros a pesar del poco tiempo que llevaba en cancha, lo que generó el gol obra de Carlos Vela al minuto 83 del partido.

⚽ GOAL @LAFC! ⚫️🟡@11carlosV shows off his skills with a beautiful goal! The aggregate score is 4-2 now for LAFC. | #SCCL23 pic.twitter.com/KeadCE2ZtL

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 16, 2023