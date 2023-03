Murillo quedó feliz por el ambiente de La Catedral

Redacción – Aunque Los Ángeles FC se dio un paseo al golear 0-3 León en La Catedral, Jesús Murillo, defensor colombiano del campeón de la MLS, señala que le gustó Aarón Suárez, el número 10 de Alajuelense al cuál considera con buen técnica.

Murillo quedó encantado con la calidad del 10 rojinegro, que eso sí, no pesó en lo absoluto en el encuentro, donde los manudos quedaron con un pie afuera de los octavos de final de la Concachampions 2023.

Desde la óptica del zaguero cafetero, La Liga tiene otros jugadores con calidad como el extremo por derecha (Carlos Mora) y defensa de perfil izquierdo (Alexis Gamboa) que también le llenaron el ojo al futbolista del club angelino.

Esos tres jugadores elogiados por Murillo, el único que salvó al León de un resultado más catastrófico fue Gamboa, que se dejó la vida en la cancha y más en labores de marca.

Jesús Murillo conversó con AMPrensa.com y se deshizo en elogios hacia tres jugadores del León, así mismo señaló que antes del duelo buscó información de la ciudad de Alajuela, así como del equipo para llegar lo mejor preparado posible.

«Me gustó el 10 de Alajuelense, tiene buena técnica. El defensa por izquierda con buena técnica también, el extremo por la derecha y hay jugadores que son muy buenos, pero es de trabajar y en cualquier momento les va llegar la oportunidad. Tuve la oportunidad de revisar, ver la ciudad y el equipo, me di cuenta que iban de primeros y que últimamente vienen haciendo las cosas muy bien en Costa Rica, entonces sabía que iba ser un partido bonito, me voy contento porque el espectáculo estuvo bonito y ahora toca seguir trabajando», afirmó Jesús Murillo, defensor colombiano de Los Ángeles FC.