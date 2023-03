Sequeira afirma tener credibilidad en la Fedefútbol

Redacción – Ante la gran cantidad de críticas por su nombramiento como asistente técnico de La Sele, Douglas Sequeira se defiende y dice estar muy capacitado para ser la mano derecha de Luis Fernando Suárez en el cuadro patrio.

Sequeira está muy contento por haber regresado a la federación, donde le abrieron las puertas a pesar de haber fracasado al mando del Deportivo Mixco de la Liga Nacional de Guatemala, donde tuvo un rendimiento paupérrimo al mando.

Además, antes de ir a suelo guatemalteco pasó por San Carlos y estuvo como técnico, pero los malos resultados lo dejaron fuera del proyecto norteño. Pese a esos atestados nada buenos, el «Esqueleto» tiene la confianza de los directivos de la Fedefútbol.

Douglas Sequeira habló con la prensa deportiva y asegura que tiene credibilidad en La Sele, por lo que llega humilde con el fin de demostrar que si está muy capacitado para el cargo de ser asistente del equipo de los ticos.

«Contento y agradecido con la federación, me siento muy capacitado y soy un entrenador que me he preparado mucho, tuve la experiencia de estar aquí, San Carlos y Guatemala, me siento muy capacitado que los últimos entrenadores de selección mayor han confiado en mí persona, ven algo y yo sé que yo lo tengo que puedo aportar a selección mayor, así fue con Matosas, Luis Fernando Suárez, Óscar Ramírez y Rónald González, tengo esa credibilidad, vengo humilde y sé que hay que trabajar fuerte, primero la Liga de Naciones y después el camino al Mundial del 2026″, afirmó Douglas Sequeira.

La Tricolor entrenó este martes 21 de marzo con el equipo completo, luego de la incorporación del zaguero Juan Pablo Vargas y el portero Patrick Sequeira.