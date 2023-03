Fonseca dice que la administración de la Fedefútbol dejará al país a la deriva

Redacción – Lejos de ser diplomático como Joel Campbell, Rolando Fonseca, goleador histórico de La Sele señala que la Fedefútbol se maneja como una pulpería, lo que ha generado una atmósfera complicada alrededor de la federación.

Fonseca no se guardó nada en contra de Campbell, que dijo el pasado 27 de marzo que le dolía en el alma ver todo el ambiente negativo alrededor de la selección, el cuál se creó por aspectos políticos de la administración de Rodolfo Villalobos y no deportivos.

Es por ello, que el amigo del gol considera que jugadores como Campbell no pueden ser diplomáticos a la hora de mostrar su malestar, ya que al ser uno de los líderes de La Sele debe dar el ejemplo y denunciar lo malo que paso a lo interno de la Tricolor.

Rolando Fonseca aprovechó su intervención en Teletica Deportes Radio para atacar con todo a Joel Campbell, así como a la actual administración de la Fedefútbol que desde la óptica del ex-jugador dejará al país a la deriva de cara al proceso 2026.

«Rodolfo Villalobos va para FIFA y va crecer un 300% económicamente, lo que vive nuestro fútbol es culpa de ustedes, de la cabeza y administradores, del cuerpo gerencial que tienen arriba, son malos y la gente nos pregunta que solo somos criticar, pero no damos soluciones, nosotros no podemos decir, no tomamos decisiones, no podemos votar, no podemos hacer nada y en estos días ya repartieron el premio del Mundial de Catar, ya se depósito a UNAFUT, así como las otras ligas.

Ahora lo que viene es que ya muchas platas están comprometidas, esa plata ya estaba comprometida, ahora empezar el proceso 2026 sin nada, a la deriva la federación. ¿Cómo queda con lo político y diplomático de Joel Campbell?, sí una vez más como dijo Christian Bolaños, sí la Fedefútbol es una pulpería, no soy tan diplomático como Joel Campbell, es una pulpería y lástima que los demás no lo puedan decir, deben decirle a los líderes que no metan política, que no puede entrar en la cancha», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Deportes Radio.