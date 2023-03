Fonseca le tiró con todo al León

Redacción – El respetado ex-delantero rojinegro, Rolando Fonseca, asegura que no todo es malo en La Liga, pero ya empiezan a salir los fantasmas en el equipo de Carevic, que está viviendo una tremenda ola de críticas en redes sociales.

Los manudos viven un momento complicado, luego de que perdieran 0-3 ante Los Ángeles FC por Concachampions y sucumbieran por 0-2 ante Santos, ambos cotejos realizados en el Morera Soto, donde la afición eriza le recriminó con todo a sus jugadores.

Debido que el León ya perdió el liderato del Clausura 2023, ya que ahora son segundos con 25 puntos, mientras que Saprissa es líder con una unidad más.

Eso hace ver al amigo del gol que en Alajuelense suceden estas cosas por causa del actual equipo, que no todo lo que está haciendo es tan malo, pero parece que les falta inteligencia emocional para poder salir de algún momento incómodo.

Rolando Fonseca señaló en Teletica Radio que La Liga tiene mucho que ganar en la visita a Los Ángeles, pero eso sí, ya los fantasmas empezaron a salir en el club.

«¿Quién despertó la frustración del liguismo? El equipo de Carevic, deben comportarse diferente y no perder ante el Santos, no todo es tan malo en La Liga, pero ya empiezan a salir los fantasmas. Los fantasmas salen por el camerino, salen por falta de inteligencia emocional del camerino, falta de manejo y es la parte mental. La Liga ahora tiene mucho que ganar, primero ir a Los Ángeles y hacer la mejor presentación posible, no venirse goleado», afirmó Rolando Fonseca a Teletica Deportes Radio.