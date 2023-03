Becky G no ha dado la cara respecto al tema

Redacción– Recientemente, surgió el rumor que el futbolista Sebastián Lletget, le fue infiel a su prometida Becky G.

La pareja se comprometió en diciembre y dos meses después, una usuaria en redes sociales afirmó que el futbolista había estado engañando a la cantante, lo cual generó una nueva polémica.

Ante las acusaciones, Lletget rompió silencio y dio la cara en sus redes sociales.

«Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces», expresó.

Con estas palabras y una publicación en Instagram, el jugador aceptó haber cometido una infidelidad, y asumió que será sometido a un programa de bienestar mental para trabajar las partes que según él, necesitan sanación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Lletget ⚽️ (@theylovedaboy)

Por su lado, la cantante no ha dado declaraciones respecto al tema.