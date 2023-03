Esquivel salió molesto por la derrota en Alajuela

Redacción – El polémico técnico pampero, Horacio Esquivel, mostró una gran molestia con el accionar sus jugadores y por eso señala que algunos muchachos de la ADG se quedaron comiendo los mocos en ciertas jugadas ante Alajuelense.

Esquivel explotó con las novatadas y fallos de sus jugadores en el Morera Soto, donde fueron superados por el León con marcador de 2-0, gracias a goles de Alexis Gamboa al minuto 48 y Johan Venegas al 53.

Esa situación generó que Esquivel atacara a sus muchachos, a los cuáles se atrevió a destacar la inoperancia que tuvieron que La Liga, ya que parecía que no estaban jugando contra un equipo grande.

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y señala que sus pupilos se quedaron comiendo mocos en algunas jugadas, lo cuál terminaron pagando muy caro.

«Creo que la inoperancia de algunos jugadores y diré algo no muy común, algunos muchachos se quedaron comiendo los mocos en ciertas jugadas, no puede ser posible que por una distracción de marca se nos caiga en ocho minutos el partido, hicimos un buen planteamiento y buen primer tiempo, pero en el segundo alguno que otro jugador llegó dormido y se les olvida que estaban jugando contra un equipo grande, son esas pequeñas distracciones que cuestan caro y de ahí el marcador, son situaciones que uno no espera por lo que se presentó, a veces la novatada de algunos muchachos se cobra caro, pero sigo con los brazos en alto y no voy a desmayar, pero que se quede ADG en primera división», afirmó Horacio Esquivel.