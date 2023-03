Esquivel calificó de doloroso el revés guanacasteco en Guápiles

Redacción – El respetado entrenador de ADG, Horacio Esquivel, destaca la «partida de lomo» de sus jugadores en la caída ante Santos, que pese al resultado le demuestra al timonel que Guanacasteca tiene todo para no bajar a la segunda división.

La caída de 1-0 ante los guapileños dejó muy golpeado al plantel guanacasteco, ya que el revés se concretó al minuto 89 con un gol del panameño Sergio Moreno.

Ese agónico tanto fue calificado de doloroso por Esquivel, que tuvo que entrar al camerino a levantar a sus pupilos, con el fin de recordarles que aún quedan 11 fechas por jugar de la fase regular, por lo que deberán esforzarse aún más para buscar la salvación.

Los pamperos son últimos de la tabla acumulada con 23 puntos, aunque eso sí, tienen solo un punto menos que Guadalupe FC, quiénes son penúltimos con 24. Por ello, Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y señala que no son un club de segunda.

«Doloroso, me duele especialmente por la partida de lomo que se dieron los muchachos, quedaba un minuto y el fútbol es así. Por eso me duele, porque tuve que ir al camerino a levantar el ánimo, creo que nos íbamos a llevarnos algo y era importantísimo, verlos cabizbajos duele porque les afecta emocionalmente, no digo que no me afecte, sino que tengo más dominio en ese aspecto, lo que hice fue levantarles el ánimo porque cuando vine estábamos con 9 puntos y ahora tenemos 23.

Estoy muy seguro que Guanacasteca no baja a segunda división, nosotros seguimos en primera, cuidado son otros equipos que sean los que deben quedarse con ese confite, el descenso no está en mi vocabulario y se lo dijo a mis jugadores, aún quedan 11 fechas, ahora tenemos un bonito partido en la próxima fecha ante Saprissa para revertir lo que sucedió, los partidos que he perdido en Guanacasteca es cuando hemos quedado con 10 jugadores, no nos salió al final y duele por los muchachos, el viaje es cansado y con esas ganas que pusieron este equipo no es segunda división», afirmó Esquivel.