Esquivel mantiene la fe intacta de evitar el descenso

Redacción – El entrenador guanacasteco, Horacio Esquivel, asegura que sigue con los brazos abiertos en alto al mando de la ADG e insiste que el equipo nicoyano no se va ir a segunda división, a pesar de la complicada situación que viven.

Esquivel se mostró apenado por la amarga derrota de 4-1 de los pamperos en la visita al Estadio Fello Meza de Cartago, donde el cuadro local se dio un tremendo paseo.

A pesar del amargo resultado, el timonel de 62 años no se da por muerto al mando del equipo de la tierra de las bombas y retahílas, que es último de la tabla acumulada con 23 unidades, lo que tiene impaciente a la afición guanacasteca.

Desde la óptica del estratega, su equipo debe ganar sí o sí los partidos que les restan en el Estadio Chorotega, con la intensión de salvar la categoría cueste lo que cueste.

Lea también: Cartaginés golea con autoridad a una penosa ADG que suma más boletos para descender

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y asegura que él es el primero que debe tener la cabeza de frente, con el fin de animar a sus jugadores en busca de evitar el descenso y así poder seguir batallando por la salvación.

«La cabeza hay que seguirla teniendo de frente, acá en ADG soy el primero que debe estar enérgico mentalmente para enfrentar la situación, es un partido para olvidar y si miran los partidos anteriores hasta la fecha no me habían encajado cuatro goles, Cartaginés tuvo cuatro llegadas y las hizo, sigo con los brazos en alto, Guanacasteca se va quedar en primera, no vamos a bajar la cabeza.

Tenemos rivales directos que debemos superar, aún tenemos cinco partidos en casa que sí o sí debemos ganar, es doloroso y me apena mucho el marcador, pero no puedo bajar la cabeza, soy el primero que debe levantarle el ánimo a los jugadores, aún nos quedan 15 puntos en casa y debemos sacarlos como de lugar», afirmó Horacio Esquivel.