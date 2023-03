Soto salió en defensa del entrenador colombiano

Redacción – El mediático entrenador florense, Jafet Soto Molina, salió en defensa de Luis Fernando Suárez, a quién considera que no ha tenido la tranquilidad para trabajar en la Selección Nacional como debe ser.

Soto señala que en suelo tico se han ido muy al cuerpo del timonel colombiano de la Tricolor, que fracasó en su intento de clasificar a Costa Rica al Final Four de la Liga de Naciones tras caer por 0-1 ante Panamá.

Desde la óptica del mandamás del equipo que nació grande, en el país se ha cuestionado al cafetero hasta por la cantidad de convocados que ha tenido en sus microciclos de trabajo, donde ha intentado llevar jugadores de diferentes clubes.

Asimismo, Jafet asegura que muchos comunicadores se acostumbraron a cerrar grupos de la Tricolor en el pasado, por lo que ahora ver como se dan las cosas con el colombiano ha generado malestar en un gran sector de la prensa.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y asegura que lo que necesita Suárez es que lo dejen trabajar tranquilo en el cuadro patrio para así juzgarlo mejor con su labor.

«Suárez no ha tenido la tranquilidad para trabajar, él llegó a trabajar en competencia y conocer los jugadores así, nos calificó al Mundial y fuimos al Mundial de Catar 2022, ahora creo que tras los resultados del Mundial la cosa se puso medio complicada, ahora sufrimos contra Martinica y que todos decíamos que no deberíamos de sufrir, pero creo que hemos ido demasiado al cuerpo, cuestionan la cantidad de convocados, yo quiero ver también las listas de las demás selecciones a nivel mundial.

Lo que pasa es que aquí algunos medios de comunicación veteranos y algunos criterios veteranos, de todos los procesos que han existidos están acostumbrados a cerrar grupos, se acostumbraron a eso y en el mundo ya no es así, Alemania ya no tiene la base en el Bayern Múnich, de repente el perfil que estamos buscando ya no lo encontramos, debemos cambiar, denle oportunidad de trabajar y hacer las cosas como tiene que ser, después lo calificamos a Suárez con los resultados», afirmó Jafet Soto Molina.