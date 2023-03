Morados dejaron ir el primer lugar

Redacción – El mediático entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, asegura que contra todo y ante todos en el Saprissa se ponen como meta pelear el liderato, así como ir en búsqueda del bicampeonato en el certamen de Clausura 2023.

La molestia del timonel con el arbitraje en la «Olla Mágica» fue total, ya que desde su perspectiva se dieron episodios extraños que perjudicaron al Monstruo que terminó perdiendo con marcador de 3-2 ante Puntarenas FC.

Incluso, Campos dice que se dieron cosas divertidas en el compromiso ante los porteños, donde el árbitro Josué Ugalde se robó los reflectores con una desdibujada actuación, que hizo que los morados crean que deben jugar contra todo en cada partido.

Esas situaciones que se dieron en Puntarenas tocaron el orgullo a Campos, que sostiene que no merecían haber perdido y como mínimo tenían que haber empatado. Pero la caída les quitó el primer lugar que ahora es de Alajuelense.

Jeaustin Campos en conferencia de prensa y señala que no van a defraudar a la exigente afición morada, por lo que se ponen como meta el liderato y el bicampeonato.

«Creo que no merecíamos haber perdido, mínimo el empate. El equipo resintió un poco el ritmo, que es normal, ya cuando empezamos a jugar se vio mejor el equipo, con todas las cosas extrañas que se dieron no merecíamos ganar el partido, se dieron situaciones que no se tenían que dar sí, la verdad que igual estamos con los mismos puntos que La Liga, faltan ocho fechas todavía y nosotros trabajaremos por eso, me imagino que ese cierre va estar espectacular.

Estos partidos que estuve sancionado la verdad que me encantó mucho la afición, agradezco a ellos y lo viví en las graderías, se nota esa pasión. No los vamos a defraudar, contra todo y ante todos, en Saprissa vamos a ir por ese liderato, así hacer lo humanamente posible para conseguir el bicampeonato», afirmó Jeaustin Campos.