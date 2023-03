Campos está dolido con el Monstruo

Redacción – El mediático entrenador tico, Jeaustin Campos, afirma que Saprissa lo jugó, condenó y lo hizo público luego de que cometiera un error haciendo un acto racista en contra de Javon East, generando su despido.

Campos le dijo en un entrenamiento «negro bastardo» y «negro de mierda» al delantero jamaiquino, Javon East, lo cuál es inaceptable por ser un acto racista en el cuadro morado, que tras una reunión de su directiva optaron por echar al estratega.

La Asociación de Entrenadores de Costa Rica (ASODEN-CR) le dio su respaldo al timonel, que se acercó a la agrupación que tiene como representante al exfutbolista Johnny Woodly, que pidió no maltratar a Campos tras los hechos suscitados.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y mandó un contundente mensaje al Deportivo Saprissa por lo sucedido tras su adiós del banquillo morado.

«La verdad que lamento mucho las acciones tomadas por el club, siento que los procedimientos no fueron los adecuados, me duele mucho la verdad y es algo lamentable, ni siquiera tuvieron la oportunidad de escucharme, ni escuchar mis descargos, ni mis testigos también, simplemente activaron los protocolos que no sé cuáles son, me dejan mucha duda como mencionaron. El protocolo de Saprissa fue juzgar, condenar y hacerlo público, me parece que es una irresponsabilidad porque se priva a este servidor de todo derecho a defenderse antes de ser culpado, sobre todo las implicaciones tan peligrosas que ha tenido esto, porque no es una situación común y corriente, la ligereza que se tuvo hizo que tenga implicaciones muy serias y el linchamiento general que ha habido totalmente desmedido, tomando solo una línea de expresión, el canibalismo mediático lo hemos sufrido, ningún ser humano merece este trato, todo por la falta del debido proceso, eso me ha afectado bastante», afirmó Campos.