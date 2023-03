Abogado dice que Jeaustin no insultó a Javon East

Redacción – El respetado abogado penalista, Federico Campos, asegura que Jeaustin Campos no es ningún racista, por lo que irán hasta las últimas consecuencias para defender al entrenador, que fue despedido por Saprissa de forma injustificada.

Para el experto en leyes que está en la defensa legal de Jeaustin, afirma que van a demostrar que el estratega nunca le dijo «negro bastardo» y «negro de mierda» a Javon East, que generó que los morados activaran su protocolo interno, según señaló Saprissa.

Federico Campos habló en conferencia de prensa y señala que la defensa de Jeaustin irá a las instancias legales por el despedido injustificado que sufrió el timonel, a quién en el Monstruo no le dieron chance de dar su versión de los hechos.

«El daño reputacional con todo lo que se ha dicho y linchamiento que se da en redes sociales, a través de la prensa también y donde ha afirmado que hizo expresiones racistas, esto lo vamos a demostrar que no es cierto, Jeaustin Campos no es ningún racista, toda la vida se ha codeado con entrenadores y amigos de diferentes etnias, nunca ha tenido un problema de esta situación, fue algo que se que fue aprovechada por otros para perjudicar a Jeaustin, nosotros desde el punto de vista legal es que Saprissa hizo una investigación y ASOJUPRO hizo una investigación, ahora que Saprissa se jacta que aplicó protocolos, que sabemos no los tiene, obviamente se trata de un despido injustificado», afirmó Federico Campos, abogado penalista.