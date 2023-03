Campos habló sarcásticamente de los árbitros

Redacción- El experimentado entrenador morado, Jeaustin Campos dijo en conferencia de prensa que en el juego ante Puntarenas, pasaron cosas muy divertidas e inexplicables ya que el referí Josué Ugalde no pitó algunas acciones para los morados.

Campos señaló, que no puede referirse a los árbitros ya que lo pueden volver a sancionar, además de que en la Olla Mágica pasaron cosas divertidas e inexplicables como algunos penales no pitados según la apreciación de Jeaustin Campos.

También, indicó que no merecieron la derrota ya que a pesar de ir perdiendo 3-1 en el primer tiempo, en la segunda parte pudieron haber empatado o ganado ante el PFC.

«No puedo hablar del arbitraje porque me sancionan. Hoy pasaron cosas muy divertidas, algunas inexplicables pero es parte de nuestro fútbol, si me decís que merecimos la derrota, no lo creo, sin demeritar a Puntarenas, creo que pudimos empatar o llevarnos la victoria. Hay cosas que tenemos que manejar mejor para no inducir al error a nuestros rivales. Nos estamos recuperando de aquel partido en el Colleya ahora de repente nos llaman a 5 a selección, pero al Mundial no, esperemos que al próximo vayan 7», afirmó Jeaustin Campos.

"Solo faltaría que nos saquen la pelota de adentro", Jeaustin Campos pic.twitter.com/PT69SAueRz — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 25, 2023

Jeaustin, comentó que hay cosas que los jugadores y técnicos deben mejorar y es el caso de no hacer caer en el error a los referís ya que a pesar de que se pueden equivocar, al final son seres humanos y nadie está exento del error.

Campos resaltó, que también las bajas le pasaron factura ya que en el mundial solo les llamaron a pocos jugadores, mientras que para la Liga de Naciones les convocaron a cinco jugadores.

Por otra parte, Jeaustin Campos cerró diciendo que apenas se están recuperando de la bochornosa situación que pasaron en el estadio Coyella Fonseca ante Herediano cuando cayeron goleados 4-0 .