Asegura conocer muy bien este tema y haberlo vivido en carne propia durante su etapa por el país asiático.

Redacción – Jeaustin Campos dice conocer el tema de la discriminación muy de cerca y haber sido víctima de la misma en su etapa como futbolista.

El reconocido personaje del fútbol nacional habló este miércoles sobre la polémica que lo rodea por aparentes insultos racistas sobre el jugador jamaiquino Javon East.

Situación que saltó a la luz pública la noche del pasado lunes y solo en cuestión de horas le terminó costando el puesto como director técnico de Saprissa.

Aspecto por el cual el timonel costarricense brindó este día una conferencia de prensa en la que se refirió al tema y las afectaciones que ha sufrido en torno al escándalo.

Dicho espacio fue en el que Campos señaló que él recibió discriminación en su paso como futbolista por el balompié de Corea del Sur.

La declaración fue realizada por el técnico con el objetivo de ejemplificar su conocimiento y vivencia sobre el tema de la discriminación.

Inclusive, el estratega tico apuntó que en toda su trayectoria dentro del fútbol no tiene antecedentes de problemas como el que se le acusa sobre East.

«Creo que es importante mencionar que yo he estado a través de más de 30 años en diferentes lugares, viví en Corea del Sur dos años, sufrí de discriminación en aquella época, viví en Bolivia donde es una zona pluricultural, en Puerto Rico también, y a través de mi vida nunca he tenido ningún problema, no solo aquí en Costa Rica, me ha tocado por el fútbol viajar por muchos lados como la asiática que es un poco conservadora».

«A través de mis tiempos como gerente, jugador, entrenador, ser humano, persona, nunca he tenido he tenido este tipo de situaciones, para mí es algo muy doloroso, lamentable», mencionó el técnico más ganador del fútbol nacional.