Ganoza se encontraba ejercitándose mientras robaban sus cosas

Redacción– Bryan Ganoza expuso en sus redes sociales, la situación que vivió mientras se ejercitaba en su gimnasio en Estados Unidos.

«Terminé de entrenar y me voy para el baño, tengo mis cosas en un locker con candado propio y no encuentro el locker abierto, me revisaron todas las cosas, sacaron la plata, la billetera y todos los documentos», agregó en sus redes sociales.

El cantante nacional afirma que pidió ayuda al personal del gimnasio, pero que no le dieron respuesta y solo le dijeron que no le podían ayudar, ya que no había cámaras de seguridad en esa zona.

Según Ganoza, la solución que le brindaron fue llamar a la policía, sin embargo, dijo que si esperaba a que llegaran no iba a poder llegar a tiempo a trabajar esa noche

La situación molestó al «Cabro más Macabro», ya que en su video mencionó que se cambiará de gimnasio y no volverá a asistir a ese.