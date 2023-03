Fogueo será el 23 de marzo en Buenos Aires

Redacción – ¡Llueven críticas! Panamá enfrentará fogueo ante la Selección de Argentina con un equipo «B» y sin director técnico, lo cuál ha generado un enorme malestar de parte de la prensa canalera y medios que cubren a los campeones del mundo.

Thomas Christiansen, técnico danés de Panamá, dio a conocer que irán con un cuadro alternativo y hasta no viajará a Argentina para el duelo de preparación del jueves 23 de marzo en Buenos Aires, el cuál será el primero de Lionel Messi y compañía ante su afición.

Esa decisión ha generado que el timonel sea crucificado en redes sociales, ya que la prensa argentina cree que es una falta de respeto para la albiceleste, que son los actuales campeones del mundo, incluso el europeo considera el juego como ilusionante.

Pero la decisión fue tomada por el estratega de los vecinos del sur, con el fin de darle prioridad al encuentro ante Costa Rica del día 28 de marzo por Liga de Naciones de Concacaf, el cuál podría darle la clasificación a Panamá en caso de ganar en suelo tico.

Christiansen habló en conferencia de prensa y señala que optó por no ir a Argentina, con el fin de poner por encima el éxito de su combinado en el torneo de Concacaf.

«Para mí sería ilusionante ir a Argentina enfrentarme a los campeones del mundo, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad, debo pensar que es la prioridad para nosotros y la federación, que es la Nations League que en pocos días es un juego decisivo y no me la quiero jugar de ninguna manera, tanto yo como los jugadores para que podamos competir, si vemos las fechas viajamos el 21 a Argentina y volvemos el 24, el 25 entrenaría y 26 entreno, pero ese mismo días nos vamos a Costa Rica. También tengo la experiencia del año pasado contra Perú y teníamos un partido contra Costa Rica que perdimos justamente por 1-0, vuelvo a insistir que sería espectacular ir a Argentina, pero al final me debo a la federación y jugadores, quiero ser profesional para poder competir», afirmó Thomas Christiansen.