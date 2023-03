Suárez se defendió de las críticas por la ausencia del Cachetón

Redacción – El entrenador colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, mandó un mensaje a los ticos y la prensa, ya que asegura que ahora que no llamó a Johan Venegas a La Sele, muchos dicen ahora porque no lo llamó siendo el actual goleador del fútbol tico.

Venegas fue el gran ausente en la convocatoria de la Selección Nacional para los partidos ante Martinica y Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf, a pesar de ser el actual goleador del balompié nacional con 13 goles con la camiseta de Alajuelense.

Esos grandes números del Cachetón hicieron que muchos no entiendan a Suárez, que asegura que está buscando más opciones para La Sele de cara al futuro.

Según el timonel cafetero, muchos lo crucificaron cuándo llevó a Venegas al Mundial de Catar 2022, a pesar de que en aquel momento también era clave en La Liga, pero aún así, muchos ticos dicen que el atacante fue a la Copa del Mundo por capricho del DT.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y se defendió de los cuestionamientos que dicen muchos ticos por la ausencia de Johan Venegas, que es el máximo goleador de la primera división vistiendo los colores del León.

«Sigo siendo autocrítico y creo que por ese sentido es ver resultados, lo que hemos hecho. Hicimos una Copa Oro pasada donde ganamos tres partidos, pero como fue ante las islas entonces no vale, solo porque eran las islas. Ante Canadá perdimos y esa es la visión, luego se da una situación en la eliminatoria dentro de las situaciones y entrevistas me decían que era osado al llamar jóvenes, pero la mayoría de la gente me decía que estaba bien, entonces la elección del jugador es muy bueno que se haga la renovación, pero cuando no se da una situación es porque llamo muchos muchachos. Ustedes mismos (la prensa) decían que como diablos iba llamar a Johan Venegas, decía que Venegas no, Venegas no, ahora que no llamé a Johan Venegas, dicen que porque no llamé a Venegas. Igual, no lo querían, el año pasado fue goleador también, no entiendo», afirmó Luis Fernando Suárez.