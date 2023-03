Arquero nacional se quedó en territorio europeo mientras la Tricolor se juega el pase al Final Four de la Concacaf.

Redacción – El director técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, asegura que las ausencias de Keylor Navas en distintas convocatorias son por decisión suya y no del guardameta nacional.

La afirmación fue realizada por el timonel colombiano este lunes en una extensa conferencia de prensa que brindó previo al juego de mañana ante Panamá.

Dicho espacio fue en el que dejó en claro que los llamados en los que no aparece el arquero del Nottingham Forest es decisión meramente de él.

Aclaración realizada debido a que por muchos años el portero número 1 de La Sele se ha ausentado en reiteradas ocasiones de llamados para juegos que no son de eliminatoria mundialista.

No obstante, el estratega sudamericano asegura que él siempre es quien escoge los jugadores que convoca y los que se quedan fuera.

Tal como ocurrió esta fecha FIFA con Navas, quien se quedó en Europa mientras la Tricolor se juega el pase al Final Four de la Concacaf.

«Yo he tomado la decisión, no sé qué habrá pasado antes, pero en el caso mío, en este año y medio que he estado acá todo lo he hecho yo, las decisiones las he tomado yo, con Keylor yo antes lo llamo y le digo »no te necesito para ahora, no te voy a llamar, quiero ver otras cosas», o sea que en el caso específico ahí sí lo defiendo, a Keylor lo defiendo».

«Yo lo que necesito es que (Alexander) Lezcano, (Kevin) Chamorro, todos los que estén ahí, todos esos muchachos les hagan los goles que les tengan que hacer y lo comparen con él, a ver cómo es, ahí es donde uno sabe de qué está hecho, es de la única manera que te das cuenta», declaró Suárez.