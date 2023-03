Suárez recalcó que la prensa esta contra él

Redacción- El experimentado entrenador patrio, Luis Fernando Suárez dijo en conferencia de prensa que tras las críticas recibidas él puede notar que la prensa no lo quiere al frente de La Sele.

Suárez mencionó, que él no puede saber si su trabajo genera credibilidad, pero seguirá trabajando fuerte para revertir la situación y empezar a generar mejores resultados.

Además, el colombiano recalcó que él es consciente de que el principal enemigo de él es la prensa, ya que el se ha dado cuenta que no lo quieren al frente de la Tricolor.

«No sé, no puedo responder algo que no sé. Eso se genera en la prensa y el público. Yo lo que veo es que ustedes no quieren que yo siga y lo entiendo. Lo que tengo que hacer es cambiar la opinión con resultados», afirmo Luis Fernando Suárez.

Seguidamente, añadió que entiende que tanto la prensa como el público pida su salida, ya que no se han dado los resultados esperados, pero en su debido momento llegarán ya que el recambio generacional es muy difícil.

Por otra parte, Suárez cerró diciendo que la única manera de cambiar el pensamiento de la prensa y el del aficionado es obteniendo resultados positivos e intentará cambiar el esquema y todo lo posible para empezar a darle alegrías al país.