Hernández mostró su malestar con los referís

Redacción – El mediático delantero cubano brumoso, Marcel Hernández, no se guardó nada en contra de los árbitros al señalar que fue cacheteada por un jugador de Guadalupe y más bien el referí lo terminó amonestando con tarjeta amarilla.

Hernández pide a los árbitros mejorar y así evitar malos entendidos como el sucedido en el compromiso que ganó Cartaginés 3-0 a los guadalupanos, con una anotación de Hernández incluida, que sigue demostrando su enorme calidad.

Según el isleño, la pelota no estaba ni cerca de él, debido que fue golpeado por un rival generando que Hugo Cruz le mostrara tarjeta amarilla, ya que el línea no le informó de forma adecuada al central generando malestar en el atacante brumoso.

Marcel Hernández habló con la prensa deportiva y asegura que los jugadores rivales lo pasan provocando siempre, por lo que siempre debe ingeniársela para evitar problemas.

«La pelota no está ni cerca mío y los rivales buscan, yo tendré que revisar que los líneas estén pendientes, me cachetearon y vienen a sacarme amarilla a mí, ellos tienen que ver que a mí buscan provocarme y darme, así como yo corrijo y como yo también soy enfático en mis cosas, también tienen que ver que me están provocando, por eso pido que cuidemos esos detalles también», afirmó Marcel Hernández en el Estadio Fello Meza.

Esta anotación ante los guadalupanos mantiene a Marcel como sub-goleador del Clausura 2023, ya que contabiliza ocho goles en el certamen.