Torres es un gran referente de la institución

Redacción – El capitán argentino del Monstruo, Mariano Torres, asegura que despedirse del fútbol con la camiseta del Deportivo Saprissa sería un sueño para él, por lo que espera poder cumplir ese anhelo con el equipo más grande del país.

Torres va en camino a convertirse en un verdadero ídolo morado, ya que tiene un total de 300 partidos con el club. Además se da el lujo de contar con siete copas como saprissista (una Liga Concacaf, una Supercopa y cinco títulos nacionales).

Ese currículo habla bien del sudamericano que ya tiene 36 años, que llegó al cuadro morado en junio del 2016 y desde ahí, se convirtió en pieza fundamental del Monstruo, donde aún tiene contrato hasta diciembre del 2024.

Para el formado en Boca Juniors estar en el Saprissa fue una oportunidad que no dejó pasar, ya que era consciente de al grandeza morada, por lo que en una entrevista compartida con el club se puede ver a Mariano decir que desea retirarse en la institución.

«No me imaginaba jugar más de 300 partidos, la verdad que es una alegría enrome. Siempre hay una meta para alcanzar, venía al equipo más grande de Costa Rica y eso lo tenía claro, en los equipos anteriores no me tocaba luchar por un campeonato, entonces me dije que tenía la oportunidad de venir a uno de los más grandes de Centroamérica, en los equipos anteriores no me tocaba luchar por un torneo o un campeonato, pero acá cumplí el sueño de ganar un campeonato, después si bajaba el nivel de liga ya uno depende como lo quiere ver, lo que me marca es mantenerse siete años en un equipo tan grande, lo más importante de esto es mantenerse todo el tiempo.

La gente si me hace sentir el cariño, siempre estoy agradecido y desde el día que llegue me han mostrado mucho cariño. Ya cuando me retire diré que logré algo importante en Saprissa, aún no me quiero detener en eso, decir que ahora soy el máximo goleador argentino del club, pero hay que seguir consiguiendo cosas y el día de mañana cercano, me pondré a pensar lo que hice y lo que no, voy a cumplir en mayo 36 años, sé que si logro cuidarme me voy a sentir útil, quiero terminar jugando bien, despedirme con la camiseta del Saprissa sería un sueño, es el equipo donde más tiempo tuve y sería lindo poder despedirme de la gente, siempre daré mi mayor esfuerzo», afirmó Mariano Torres.