Redacción- Alonso Martínez debería ir a La Sele, tras brindar una nueva asistencia en triunfo del Lommel de 2-0 ante el Jong Genk y así demostrar el buen momento que vive el extremo tico.

Transcurridos 16 minutos de la primera parte, el Jong Genk tuvo algunas chances de gol, sin embargo el guardameta Ivezic.

Se salvó el Jong Genk, tras una gran jugada individual de Tsoungie que sacó un remate y salió desviado del marco defendido por el portero Penders en 37 minutos del primer tiempo.

En el inicio del complemento el Lommel SK tuvo algunas opciones claras pero la mala definición y la gran labor defensiva del Jong Genk hizo que el marcador siguiera 0-0.

La tuvo Martínez, Alonso logró sacar un remate de larga distancia y al final el portero Penders se hizo con el balón y así ahogar el grito de gol del Lommel SK en 52 minutos de la segunda parte.

