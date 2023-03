Wright le tiró con todo a Ricardo Montero

Redacción- El experimentado entrenador griego, Mauricio Wright dijo en conferencia de prensa que alista una demanda ante el referí Ricardo Montero ya que cuando sufrió la expulsión, Montero mintió en el informe arbitral.

Mauricio comentó en conferencia de prensa, que se reunió con unos abogados que son amigos suyos para ver que pueden hacer contra Ricardo Montero, ya que en el informe arbitral puso palabras que jamás dijo el técnico de Grecia.

Además, resaltó que Wright lo que desea es sentar un precedente ya que mintió a la hora de expulsarlo y eso se puede ver desde hace tiempo, ya que Mauricio cree que Montero tiene una persecución ante su persona.

También, recalcó que en nuestro fútbol los árbitros tienen la facultad de decir cualquier cosa y hay que creerles, por lo que Wright reiteró que llegará hasta el final para hacer justicia tras las calumnias del informe arbitral y su expulsión.

«Estoy viendo con algunos abogados amigos, más allá de lo que pueda hacer a través del club, cómo puedo legalmente sentar un precedente contra Ricardo Montero, que no ponga en mi boca palabras que no he utilizado. Siento que él tiene algo personal contra mí, los árbitros tienen una facultad, que a ellos se les tiene que creer todo, pero dichosamente en este partido para mí estaban los periodistas y ellos son testigos y tienen que decir la verdad, evidentemente no tengo la credibilidad contra el arbitraje, entonces la opinión pública va a decir que soy un malcriado, quieren dejar una mala imagen mía con algo que no dije, solo manifesté que por qué pedía adicionar más minutos, sin exaltarme ni faltarle el respeto, en ese partido dieron 14 minutos de reposición, fue un reclamo normal y tranquilo.

Por primera vez me gustaría sentar un precedente porque Ricardo Montero mintió categóricamente, voy a llegar hasta donde tenga que llegar, quiero que el país se dé cuenta que él mintió, no es normal lo que está pasando, esto tiene que cambiar, es muy grave y delicado, aquí se juegan muchísimas cosas, me están sancionando 3 partidos por una mentira, quiero defender mi integridad», afirmó Mauricio Wright a FUTV.

Seguidamente, Mauricio Wright explicó como se dio la expulsión, donde indicó que el le hizo un reclamo al cuarto árbitro por el tiempo de reposición pero lo hizo de forma tranquila y respetuosa.

Por otra parte, Wright cerró diciendo que él lo que quiere es que todo el país se de cuenta que Montero mintió a la hora de expulsar al entrenador griego y así mantener su honor y defender su integridad como persona.