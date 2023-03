Wright dejó saber su enorme molestia

Redacción – El entrenador de Grecia, Mauricio Wright, no se guardó nada y se quejó del trabajo del cuarto árbitro en el juego que ganaron los griegos por 2-1 ante Sporting FC, ya que considera que los mismos están enredando al referí central.

Wright acusó de prepotente a Ricardo Montero, quién fue el cuarto silbatero de dicho encuentro, donde el timonel tuvo que vivir una tremenda odisea que le generó una expulsión que considera injusta.

Desde la óptica del timonel, Pedro Navarro cumplió con creces como central, pero lamentablemente tuvo un cuarto referí, que influyó mucho en el desarrollo del duelo.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y dejó saber su enorme molestia tras haber sido expulsado en el encuentro ante Sporting FC, que marcó su vuelta a los banquillos de la primera división tras estar varios meses alejado del gremio.

«No influyó en nada el arbitraje de los líneas y de Pedro Navarro en lo que fue la cancha, el partido estuvo bien dirigido pero los cuarto árbitros están enredando a los centrales, los llaman por cualquier cosa, les pide que expulsen aquí o allá, ósea el referí está dirigiendo cómodamente y vienen a tener que amonestar cosas que no son del agrado del cuarto árbitro, uno no les está faltando el respeto, ya lo grave es eso.

En una jugada Ricardo Montero llegó con una actitud pésima a regañar, yo le dije que no era su casa y que hablara conmigo, pero llegó con su prepotencia y yo no lo estoy inventando, en la acción que me expulsa es porque él dice que de más tiempo de reposición, yo le dije que el partido había transcurrido normal, entonces vino Pedro Navarro y me echó. Si el cuarto árbitro está más alterado que los entrenadores eso está mal, nosotros estamos peleando cosas importantes, yo no me meto en problemas, me están expulsando muy injustamente», afirmó Mauricio Wright.