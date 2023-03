Díaz destaca gran exigencia que tienen en Liberia

Redacción – El respetado entrenador liberiano, Minor Díaz, asegura que en el Municipal Liberia solo se van a relajar cuando tengan sellado su boleto definitivo para ascender a la primera división, en la cuál los coyotes no están desde el 2018.

Díaz tiene la fe intacta de guiar a los liberianos a la primera división y así agrandar su legado en Guanacaste, donde hace un tiempo logró ascender a la ADG, por lo que ya tiene a los aurinegros con el 50% del boleto listo, gracias haber ganado el Apertura 2022.

Con un equipo donde hay figuras como Erick Sánchez, Álvaro Aguilar, Diego Madrigal, Walter Chevez y Richard Rodríguez, los de la Ciudad Blanca son el equipo a vencer en la Liga de Ascenso, por lo que el timonel ha creado un plan para que eso no los afecte.

Relajación y conformismo son factores que no existen a lo interno del plantel liberiano, que es consciente de la gran exigencia que tienen partido a partido, ya que Minor no quiere que se entre en una zona de confort por haber ganado el certamen pasado.

Minor Díaz conversó con AMPrensa.com y señala que en el equipo guanacasteco no están en zona de confort, que la única forma de relajarse es cuando sellen su ascenso definitivo a la primera división, que es el gran sueño de todos los liberianos.

«En Guanacasteca gané los dos torneos (Apertura y Clausura) y sé cuál es el camino que debo tomar para lograr el ascenso. Liberia es el equipo a vencer este torneo, eso complica un poco más las cosas, hemos acostumbrado a la gente a ganar y jugar bien, por eso la gente se molesta cuándo el equipo no juega de la forma que normalmente lo hace, esto no es fácil y menos ascender un equipo. Somos conscientes que nos vamos a jugar muchas cosas en lo que queda de la fase regular y buscaremos clasificar como de lugar.

Quizá la exigencia de la gente es mayor y eso es bueno, Liberia ha demostrado buen estilo de juego y eso motiva al grupo. Todo es mental, exigencia en el trabajo hay, elaboración de trabajos muy buenos en la parte física y táctica, donde más debemos trabajar es la parte mental, no hemos ganado absolutamente nada y yo no quiero que mis jugadores entren en una zona de confort, esto para que el equipo no se relaje y gane el Clausura, entonces en Liberia solo nos vamos a relajar cuando logremos el ascenso a primera«, afirmó Minor Díaz en charla con AMPrensa.com.