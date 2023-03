Redacción- Jewison Bennette no ve una en Inglaterra, ya que se quedó en banca en la dolorosa caída de 5-1 ante el Stoke City y así seguir sin regularidad en el equipo de la EFL Championship.

Durante los primeros 15 minutos, ambos equipos se dividieron la posesión del balón pero ninguno pudo crear situaciones claras de gol.

El Sunderland siguió intentando llegar al marco contrario pero la buena labor defensiva del Stoke City hizo que el marcador siguiera en cero.

El primer gol del partido llegó a los 41 minutos del primer tiempo, tras un remate de Josh Laurent que venció al portero Patterson.

Llegó el segundo gol del Stoke, apareció el delantero Tyrese Campbell que culminó una gran jugada con un gran disparo que venció al guardameta Patterson y así poner el 2-0 en 53 minutos del complemento.

TYE MAKES IT TWO!!! pic.twitter.com/nOa4MurcOJ

Rápidamente, llegó el tercer gol de los visitantes tras un potente remate de derecha de Tyrese Campbell que venció nuevamente a Patterson y poner el 3-0 en el marcador en 57 minutos de la parte complementaria.

56' Campbell expertly curls a right-footed shot into the bottom corner.

El descuento del Sunderland llegó a los 62 minutos de la segunda parte, tras una gran combinación entre Amad Diallo y Patrick Roberts y al final asistieron a Alex Pritchard que sacó un remate que venció al portero Matija Šarkić y así poner el 3-1.

63' Great play between Amad and Roberts, before the latter finds Pritchard to tap home.

[1-3]#SAFC | #SUNSTO https://t.co/QcdWt1WR6d

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 4, 2023