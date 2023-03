Redacción- Keylor Navas y compañía sufren dolorosa derrota ante el Newcastle que logró vencerlos 2-1 con un agónico penal y que con esta derrota el Nottingham se acerca a la zona del descenso.

Se salvó el Forest, tras un rebote de Navas y Renan Lodi intentó despejar el balón y lo estrelló en el horizontal y Keylor logró agarrar el balón para evitar el autogol del brasileño en 20 minutos del primer tiempo.

Llegó el primer gol del juego, tras un error en la salida de las Urracas y lo aprovechó Emmanuel Dennis que le hizo una vaselina a Nick Pope y así poner el 1-0 en 25 minutos del primer tiempo.

Se salvó otra vez el Forest, tras un remate de Longstaff que se desvió en Felipe y el remate se estrelló en el poste y luego Navas logró tomar el balón para salvar a su equipo del empate en 35 minutos del primer tiempo.

35' – Longstaff's shot takes a deflection off Felipe and hits the bar.

Llegó el empate de las Urracas, apareció el delantero sueco Alexander Isak que aprovechó un gran centro para sacar un remate con la espinilla y vencer a Navas para poner el 1-1 en 45+1 del primer tiempo.

Se salvó Newcastle, tras un doble remate de Shelvey que se escapó a pocos centímetros del área defendida por Nick Pope en 58 minutos del complemento.

Apareció Keylor Navas, tras un potente remate de Bruno Guimarães el cuál logró desviar a tiro de esquina el «Halcón» Navas para salvar al Nottingham en 60 minutos de la parte complementaria.

El referí central anuló el segundo gol del Newcastle, tras una posición fuera de juego de un jugador de las Urracas y el VAR ayudó a anular el gol que adelantaba a los visitantes en el marcador en 67 minutos de la segunda parte.

VAR rules the goal out with Longstaff offside in the build-up.

Tras el tanto anulado para las Urracas, el Nottingham tuvo un segundo aire en el partido y salieron a buscar el gol de la ventaja debido al empuje que le da la afición de The Tricky Trees.

Se salvó Nottingham, tras un potente remate de Jacob Murphy que salió muy cerca del marco custodiado por Keylor Navas en 79 minutos y así seguir con un valioso punto ante uno de los clubes más fuertes de la Premier League.

Se salvó el Newcastle, tras una gran jugada de Brennan Jonhson que sacó un potente remate raso que logró parar el gigante arquero Nick Pope en 87 minutos del complemento.

87' – Shelvey releases Brennan with an excellent ball down the right but Pope is equal to his low driven effort. 😩

🌳 1-1 ⚫️ #NFONEW

