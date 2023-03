Tigo Sports será el único canal tico que transmita el partido

Redacción – Partido de La Sele ante Martinica en Liga de Naciones de la Concacaf solo se podrá ver por Tigo Sports, ya que dicho canal tiene exclusividad para los encuentros del cuadro patrio cuando vaya de visita en dicho certamen del área.

Tigo prepara una transmisión de alto calibre para el compromiso pactado para este sábado a las 5:00 de la tarde. La transmisión iniciará desde las 4:00 de la tarde y también se podrá seguir el cotejo en la app de dicha cablera.

Con Kristian Mora en narrando, José Alberto Montenegro en comentarios y Gustavo López con las incidencias desde el Estadio Pierre Aliker en Martinica.

Por finalizado el cotejo, Tigo Sports incorporará a Federico Calderón, Josué Quesada y el argentino Tomás Fonseca como un análisis técnico-táctico. Además, transmitirán la conferencia de prensa, análisis y declaraciones de jugadores en el post juego.

Tigo Sports está presente en casi todas las cableras del país, con excepción de Liberty. Marco Silva, gerente de Tigo Costa Rica afirma que esta operadora que tiene el canal deportivo habilitado en su grilla es por decisión de ellos.

«Por un tema de negocio en Costa Rica y coyuntura en tema de los derechos, nosotros vendemos nuestra señal a otros cable operadores, esto quiere decir que el 80% o 85% de la población que tiene cable va poder ver el partido a través de Tigo u otra cablera, los únicos que no van a poder ver el partido son los usuarios de Liberty. Eso no es un tema nuestro, es de ellos y hasta ahora no han querido adquirir la señal del canal Tigo Sports», afirmó Marco Silva, gerente de Tigo a AMPrensa.com.