Román seguirá viendo minutos con los norteños

Redacción – A pesar de ser sorprendido manejando borracho, Yurguin Román seguirá siendo titular en San Carlos, donde le han dado respaldo al lateral izquierdo que está muy arrepentido de lo hecho conduciendo su vehículo en estado etílico.

Román fue sorprendido el pasado 15 de marzo en Ciudad Quesada manejando borracho, generando un accidente que dio al frente del hospital de la localidad cuando el futbolista golpeó un carro tipo pick up por atrás.

Además, también trascendió que el jugador intentó darse a la fuga corriendo, pero esta intención se vio truncada por una patrulla de Fuerza Pública que circulaba por la zona.

Los resultados de las pruebas alcoholemia que le realizaron al jugador de San Carlos habrían dado resultado positivo, específicamente con 1,11 en la primera y 1,18 en la segunda. Superando por amplio margen el rango avalado que va desde 0,25 hasta 0,38.

Esa situación ha generado una ola de críticas hacia el futbolista de 26 años, que ha recibido el apoyo del entrenador de los Toros del Norte y de los directivos, que eso sí, ya le comunicaron que le ejecutarán medidas pertinentes por su penoso acto.

Víctor Abelenda habló en conferencia de prensa y señala que Román tiene cualidades para salir adelante deportivamente, por lo que el timonel norteño lo apoya con todo con el fin de que siga rindiendo en el club, donde sin dudarlo lo seguirán usando.

«La vida personal de cada quién es justamente eso, yo en eso no soy el papá de ellos, trato de llevarlos y ayudarlos, pero tengo un camerino sumamente sano y un error o un equivocación la cometemos todos, todos hemos cometido errores y por eso no voy a matar a Yurguin Román, quién ha demostrado que deportivamente tiene cualidades para salir adelante y hacer más, todos tenemos techo de vidrio y entonces no soy quién para juzgarlos, si soy quién para apoyarlo.

En este caso tiene todo mi apoyo y de la parte gerencial se tomarán medidas necesarias, pero también sé que confían en él en la parte superior, en mi caso he hablado con él, que está dolido por el error que cometió pero también está comprometido en salir adelante, si lo tengo que usar el domingo lo haré, va depender de la forma como se sienta él, en este caso si beneficia que juegue, sin dudarlo lo voy a poner a jugar», afirmó Víctor Abelenda.