Su madre quiere congelar el tiempo junto a su amada hija

Redacción– Este lunes, la presentadora de «Calle 7», Keyla Sánchez se encuentra celebrando sus 31 años de edad.

En su cumpleaños, su madre, Kattya Granados le dedicó un emotivo texto acompañado de fotografías.

«El papel aguanta lo q le pongan, pero me sale de los mas profundo de mi alma y me voy a quedar corta dándole gracias a DIOS por el gran privilegio de ser tu mamá @keysg hoy celebras un año más de vida, y me has llenado de orgullo de amor y felicidad infinita, ademas soy abuela y me completaste, disfruto cada faceta de mi vida a tu lado y sigo pidiéndole a DIOS q te proteja y bendiga siempre es lo q todas las madres deseamos para sus hijos», agregó la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kattya Granados (@granadoskattya)

Kattya aprovechó la publicación para dejarle claro a su hija que es su princesa y que desearía inmortalizar todos los momentos en el tiempo.

El amor que tiene Granados hacía su hija Keyla es inigualable, y a quedado demostrado en los últimos años, los cuales han sido muy difíciles para la presentadora, y su madre siempre ha estado ahí apoyándola.