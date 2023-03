Redacción- LAFC logró vencer 3-2 al Portland Timbers de Marvin Loría que fue testigo de como el actual campeón de MLS empieza con el pie derecho previo al juego ante Alajuelense.

El primer gol del partido llegó a los 24 minutos, donde apareció el experimentado defensor Giorgio Chiellini que sacó un remate para vencer al portero Bingham y así adelantar a los campeones de la MLS.

El segundo tanto del LAFC fue de Carlos Vela, tras un excelente cobro desde el punto de penal y así nuevamente vencer al arquero Bingham y poner el 2-0 en 34 minutos del primer tiempo.

Además, el LAFC homenajeó a Gareth Bale tras haber conquistado la MLS en apenas una temporada y la afición angelina no lo olvida.

Por siempre Black and Gold💛🖤 #BarrioAngelino te extraña @GarethBale11 pic.twitter.com/i3I4uPMOUc

Cayó el tercer tanto de los Ángeles, tras un remate de Mahala Opoku que dejó sin chances a Bingham y poner el 3-1 en 52 minutos del complemento.

El descuento del Portland Timbers fue de Evander, tras aprovechar un gran pase y sacar un gran remate que venció al portero John McCarthy y así poner el 3-1 en 62 minutos del complemento.

Off the mark in @MLS 💥@OficialEvander x #RCTID pic.twitter.com/gfELi4C43b

— Portland Timbers (@TimbersFC) March 4, 2023