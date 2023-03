La catalogó como una «ridícula»

Redacción– Nicole Carboni una vez más, brindó fuertes declaraciones acerca de una figura pública de Costa Rica.

Y es que esta vez, la modelo habló sobre los comentarios de positivismo que da la presentadora, Montserrat del Castillo y la tachó de ridícula.

«Ella trabaja como presentadora de televisión en un canal de chismes, donde también ellos denigran a otras personas y se presentan, si a Montserrath no le gusta que critique su físico se tiene que retirar y dedicarse a ser mamá», dijo la modelo a Diego bravo.

Según Carboni, la presentadora de De Boca en Boca, necesita ayuda psicológica para tratar su baja autoestima.

«Al dar esos mensajes y decir que no quiere que la gente la critique, ella no que está diciendo es que tiene serios problemas d autoestima y no se siente segura de ella misma, si no fuera así no estaría pidiendo y casi llorando que la gente no la critique» agregó.

Entre sus fuerte declaraciones, también mencionó que la presentadora habla mucho sobre las operaciones y aceptación en las mujeres, y que eso hace que se pregunte por qué decidió cambiar tanto su físico.