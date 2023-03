Redacción- LAFC logró vencer 3-0 a Alajuelense y enmudecer a todo el Morera Soto que a pesar de dar un gran recibimiento a los manudos, se llevaron un amargo resultado final.

Se salvó Alajuelense, tras un error en la salida de Alexis Gamboa y Leonel Moreira logró detener con su pie el remate de Opoku y así salvar a los rojinegros en seis minutos del primer tiempo.

Otra vez Moreira, tras 18 minutos del primer tiempo el arquero manudo ha sido el mejor jugador rojinegro debido a las constantes intervenciones de Leonel Moreira.

La que falló Bouanga tras una mal rechace del Pipo González y el delantero de Gabón sacó un remate que pegó en el poste y así evitar abrir el marcador en 29 minutos de la primera parte.

La que falló Alexis Gamboa, tras recibir un balón y darse media vuelta con un potente remate que salió a poca distancia del área del LAFC y así mantener la paridad en el marcador en 39 minutos del primer tiempo.

Llegó el primer gol del partido, apareció el delantero gabonés Bouanga que sacó un remate solo para vencer a Leonel Moreira y así poner el 1-0 en 46 minutos del complemento.

⚫️🟡 Denis Bouanga has come setting the tone in the second half, scoring the opening goal of the match! @LAFC takes the lead!#SCCL23 pic.twitter.com/KzaEX8KdsY

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 10, 2023