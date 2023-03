Redacción – El ex-técnico de La Sele, Rodrigo Kenton, asegura que Manfred Ugalde no es un Erling Haaland, por lo que no cree que el atacante del FC Twente de la Eredivisie sea tan trascendental volver a traerlo a la Tricolor.

Ugalde se robó los reflectores este pasado domingo 19 de marzo, luego de que se destapara con un fabuloso doblete en el triunfo de 2-1 del Twente ante AZ Alkmaar, siendo elegido figura del juego, generando que muchos ticos lo pidan de vuelta en La Sele.

Cabe recordar, que el atacante había renunciado a defender la Tricolor a inicios de la pasada eliminatoria hacia Catar 2022 y desde ahí, se ha mantenido al margen, ya que Luis Fernando Suárez no está dispuesto a conversar con el ariete de 20 años.

Por ello, el ex-seleccionador aplaude la posición de Suárez, ya que cree que el colombiano ha considerado que tan importante puede llegar a ser Manfred. Desde la óptica de Kenton, el formado en Saprissa no es un Haaland que hace cinco goles en un partido.

Rodrigo Kenton brindó una entrevista a Teletica.com y asegura el del error fue Ugalde, por lo que el ex-técnico patrio aplaude la posición de Suárez.

«El señor Suárez ha pensado bien hasta qué nivel podrá servir o no, o qué tan imprescindible sea Manfred en la Selección. Yo no lo veo así, para mí, no hay ningún jugador imprescindible, y como me decía un gran entrenador que tuve, esto es para el que quiere, el que no quiere, no.

Manfred lo escribió textualmente, el asunto es triste máximo para el muchacho, que ya de por sí ha perdido, es un tema que tendría ver cómo arreglar. Si fuera un jugador que va a meterle cinco goles por partido como Erling Haaland. La verdad es que yo no siento que sea Haaland.