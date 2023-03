Céspedes vive un renacer en su carrera con el cuadro liberiano

Redacción – A pesar de que vivió ratos complicados en el Deportivo Saprissa, luego de que lo «congelaran» por completo del primer equipo, Sergio Céspedes asegura pese a todo lo vivido, no tiene ningún tipo de resentimiento con el cuadro morado.

Céspedes jugó su último partido con el Monstruo el 17 de abril del 2022, ese día los morados enfrentaron al Cartaginés. Desde ahí, el lateral derecho fue borrado por completo y hasta llegó a ser usado como junta bolas en un partido del alto rendimiento.

Aunque por momentos creía que en el club tibaseño algunas personas lo atacaban personalmente, el futbolista de cantera morada vive agradecido con Saprissa, ya que durante su formación le ayudaron mucho a él y su familia.

Esa situación hizo que el lateral perdiera su buen estado físico y cuando parecía que su pesadilla no iba tener fin, a inicios de este 2023 logró finiquitar su ligamen con la institución más ganadora del país y el 31 de enero fichó con Municipal Liberia.

Afectado en la parte mental y con una condición física complicada por haber estado inactivo, Céspedes se tuvo que someter a un proceso para bajar de peso y así ponerse a tono para estar en los planes de Minor Díaz, que este 18 de marzo lo debutará en el club.

Sergio Céspedes conversó con AMPrensa.com y contó que lo vivido en Saprissa le ayudó aprender de lo que es el fútbol, por lo que lejos de afectarlo lo ha fortalecido de gran manera y lo tiene dándolo todo por renacer en su carrera con la camiseta de Liberia.

«Pese a todo, no tengo ningún tipo de resentimiento con Saprissa, yo estuve en la institución desde los 14 años y me ayudaron mucho a mí, así como mi familia. El paso fue increíble, estuve en la Selección Nacional, futbolísticamente y como persona aprendí muchísimo, saque mi bachillerato, tal vez hubieron cosas que no se quedaron del todo bien, que yo sentía como un ataque hacia mí por personas del club, pero de igual forma no estoy resentido con nadie, si siento que eso me hizo aprender a estar un poco más vivo y ver que el fútbol es cambiante, tampoco voy a culpas las personas con las que pasé esto, el fútbol es así y un día estas en la cima, a la otra debes tirar desde abajo.

Yo sinceramente a la persona que le agradezco mucho es a Mauricio Wright, quién me debutó con Saprissa y con el profesor Iñaki Alonso, estuve unas semanas con Paté Centeno que me ayudó mucho y me debutó en 90 minutos por la vida, también con Jeaustin Campos que a pesar de que nunca estuve en sus planes no guardo rencor con él, pero el que más me marcó porque me debutó en primera división fue Wright», afirmó Sergio Céspedes en charla con AMPrensa.com.