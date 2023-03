Céspedes atesora los buenos momentos vividos en el Monstruo

Redacción – El ex-jugador del Monstruo, Sergio Céspedes, asegura que el Deportivo Saprissa es especial, gracias a que le inculcan a sus jugadores un ADN ganador desde que empiezas las ligas menores, con el fin de siempre ir a ganar.

A pesar de que Saprissa lo «congeló» desde el 17 de abril del 2022, cuando jugó su último duelo con el cuadro más grande del país. El lateral derecho no guarda resentimientos con la institución, que le dio tanto a él y su familia.

Actualmente, Sergio forma parte del Municipal Liberia luego de finiquitar su ligamen con los morados, aún así lo vivido en el Monstruo marcó para siempre al futbolista de 21 años, que este 18 de marzo volvió a jugar un partido tras 11 meses sin hacerlo.

En el conjunto comandado por Minor Díaz se ha encontrado una familia, que lo ha acogido de gran manera. Pero eso sí, Céspedes no oculta que lo vivido en el Saprissa era algo especial, ya que la exigencia en la institución morada es total juego a juego.

Sergio Céspedes habló con AMPrensa.com y contó detalles de sus vivencias en el Monstruo, donde pudo vivir en carne propia el ADN ganador del Rey de Copas del país.

«Para nadie es un secreto que por ser Saprissa el equipo más grande del país y con más historia, ese ADN está muy marco. Saprissa es especial, a uno le inculcan el ADN ganador desde pequeño y por más que situación este adversa, uno siempre tiene que ser ganador. Yo he escuchado amistades y viejos compañeros, que tal vez estuvieron en Saprissa y se fueron para otro equipo, el discurso que me dicen es que el camerino como el Monstruo es difícil, porque uno en otro club pierde finales y lo que sea, pero no pasa nada.

En cambio en el Saprissa pierdes y sabes que en la semana debes trabajar con todo, no se podría vacilar nada y al ser un equipo tan ganador, la gente por fuera exige el doble o triple, ganas por 1-0 o 2-0, la gente no queda feliz y eso hace que uno como jugador no se conforme y entonces, en Liberia he visto que también acá hay esa esencia ganadora y es un equipo muy familiar y ganador», afirmó Sergio Céspedes a AMPrensa.com.

En el currículo de Céspedes destacan una Supercopa y un título nacional ganados con Saprissa, con los que jugó 26 partidos en primera división y hasta Liga Concacaf.