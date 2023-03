Navas se quedará en Inglaterra

Redacción – Ausencia de Keylor Navas es la más notable en la convocatoria de Luis Fernando Suárez para los duelos ante Martinica y Panamá en la Liga de Naciones, ya que el timonel patrio optó por no llamarlo, con el fin de ver nuevos arqueros para un futuro.

Suárez tomó la decisión de no incluir en la lista de 26 jugadores al portero del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, que desde que llegó a mejor liga del mundo ha vuelto a tener minutos y regularidad bajo los tres palos.

Pero ya Navas tiene 36 años, por lo que el timonel patrio conversó con el arquero para informarle que no lo iba a tomar en cuenta, con la única intensión de empezar a ver nuevos prospectos de cara al futuro de la Tricolor.

Es por ello, que el timonel cafetero se inclinó por Alexander Lezcano del Santos (21 años), Kevin Chamorro del Saprissa (22 años) y Patrick Sequeira el CD Lugo de la segunda división de España (24 años), ellos lucharán por adueñarse del arco patrio.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y señala que Navas es el número uno de Costa Rica, así como de los mejores del mundo pero su intensión es ver nuevos cancerberos para la Selección Nacional.

«Dentro de lo que he conversado con Navas, hay algo que tengo claro: Keylor es el número uno de este país y es de los arqueros mejores del mundo, siempre voy a soñar con tenerlo pero también debo mirar otras cosas, mirar opciones porque en determinado momento no este para ver como responden esa clase de jugadores y por esa razón he decidido no llamar a Keylor Navas, quiero ver opciones hacia un futuro«, afirmó Luis Fernando Suárez.

Luis Fernando Suárez: "Keylor es el número uno del país, es uno de los mejores arqueros del mundo" pic.twitter.com/nSd56YUMA9 — TD Más (@tdmas_cr) March 17, 2023

Estas declaraciones confirman porque Suárez optó por no convocar a Leonel Moreira, arquero del León de 32 años que pese a su gran momento deportivo quedó fuera de la lista para estos juegos de Liga de Naciones.