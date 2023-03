Suárez asegura que todos los rivales merecen respeto

Redacción – Como pocas veces visto desde que llegó a comandar a La Sele, Luis Fernando Suárez pide a los ticos ubicarse y dejar de menospreciar a los rivales del área de la Concacaf, ya que muchos países han crecido bastante.

Suárez asegura que naciones como Panamá y Canadá han crecido en el área, así como las islas caribeñas también, una de ellas es Martinica que hizo ver mal al cuadro patrio, que ganó de milagro ante dicho rival que ni siquiera está afiliado a la FIFA.

Según el timonel patrio, en suelo tico se debe dejar de lado ese ego tan alto de que la Selección de Costa Rica es la mejor de Centroamérica, ya que no es así debido que la competencia en la región es bastante por la mejoría que han tenido los demás países.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y mandó un contundente mensaje a los ticos, con el fin de que ubiquen y tengan más humildad a la hora de que La Sele mida fuerzas ante un rival del área en un torneo como Liga de Naciones o Copa Oro.

«La evolución del fútbol también hay que contar con ella, nosotros no podemos quedar tan estáticos en el ego tan alto de que somo los mejor de Centroamérica, ojo. Yo hace 12 años estaba dirigiendo a Honduras en San Pedro Sula y le ganamos 8-1 a Canadá en la ruta a Brasil 2014, ahora Canadá es de los mejores de Concacaf, al menos lo demostró en la eliminatoria pasada, Costa Rica tuvo un buen mundial de 2014, excelente y ver donde llegó Jorge Luis Pinto espectacular lo que hizo con su equipo. Yo llegué faltando un mes para empezar una Copa Oro, faltaban tres meses para la eliminatoria y yo dije que habían situaciones para decir que éramos el mejor de Centroamérica.

Pero algo pasó y algo no se hizo bien, que yo en ese sentido no sé que fue, puede que el equipo no hay descendido pero si los demás crecieron, creció Panamá y Canadá, todas las islas han crecido, no es solamente esa situación de nosotros con Martinica, Curazao también, es bueno que dejemos de mirar por encima del hombro a los demás, cada partido lo juegan a muerte y cada partido lo dan todo hasta el final porque saben que no les van a regalar nada, primero ubiquémonos y no es porque ya con nuestra presencia ganamos, por eso hay que respetar, una de las cosas que yo más hago es respetar, hay que ubicarnos», afirmó Luis Fernando Suárez.