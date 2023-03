Tricolor tiene la responsabilidad de ganar en Martinica

Redacción – El técnico colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, asegura que en La Sele siempre buscan mejorar de gran forma y por eso ese ha sido el grito de guerra del grupo que buscará sacar la faena en los juegos de Liga de Naciones.

Suárez asegura que busca un cambio de mentalidad en los seleccionados, con el fin de que se cosechen buenos resultados siempre y cuando se mantenga un equilibrio para así poder potenciar el estilo de juego de los seleccionados.

Desde la óptica del timonel cafetero, La Sele defensivamente es muy fuerte y por eso tienen la intensión de ganar más peso en ataque para así poder hacerle daño a Martinica en un juego crucial en las aspiraciones del cuadro patrio.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y dio a conocer el grito de guerra que están utilizando en el cuadro tricolor para así poder echar mano de la idea de juego que les de buenos frutos en el partido al Estadio Pierre Aliker.

«Queremos un cambio de mentalidad. Siempre promulgo el equilibrio en los equipos que dirijo, una cosa es cuando perdemos la pelota y otra cuando la recuperamos. Es una situación constante desde el año pasado (buscar más peso ofensivo), sin quitar lo bueno que tenemos, defensivamente somos un equipo fuerte, pero siempre queremos mejorar, ese ha sido nuestro grito de batalla, ahora de hecho he tenido cuatro entrenamientos y no te van a dar algo claro, pero si se va buscar tener más gente en ataque, tenemos más movilidad y que seamos capaces de atacar espacios y si uno necesita tiempo, lo va necesitar más cuando es una selección, a veces saldrán las cosas y otras no, la idea está y la propuesta está, los jugadores quieren hacerla», afirmó Suárez.