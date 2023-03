Suárez confesó que no ha tenido contacto con Ugalde

Redacción- Luis Fernando Suárez le mandó un mensaje a Manfred Ugalde en la conferencia de prensa previo a los juegos de Liga de Naciones, donde le dijo que el no va a obligar a nadie a venir a La Sele.

Desde su renuncia con un comunicado oficial por parte de Manfred Ugalde, el delantero tico siempre ha sido cuestionado por su decisión y por su juventud ya que podría aportarle bastantes variantes ofensivas a La Sele.

Sin embargo, Luis Fernando Suárez siempre ha sido recto con sus declaraciones en torno al tema de Ugalde y su posible regreso a La Tricolor.

Lea también: Magnífico nivel en Bélgica da a Alonso Martínez nuevo llamado a La Sele

Suárez fue preguntado sobre que debe hacer Ugalde para regresar a las convocatorias del combinado patrio y el colombiano dijo que no tiene una respuesta ya que el no renunció a la selección.

«No tengo la respuesta porque no fue mi decisión, desgraciadamente no tengo ninguna respuesta de la Federación ni de Manfred Ugalde ustedes saben que el renunció y yo no puedo obligar a nadie a venir», afirmó Luis Fernando Suárez.

Además, Luis Fernando comentó que desgraciadamente no tiene una respuesta de la Fedefútbol ni de Ugalde para llegar a un acuerdo y volver a La Sele.

Ugalde vive un buen momento con el Twente en Países Bajos, donde suma 561 minutos que se dividen en 20 juegos y registra cuatro goles y una asistencia en la Eredivisie, donde se ha vuelto un cambio habitual.