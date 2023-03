Tencio fue cuarto del mundo en Tokio

Redacción – El respetado rider costarricense, Kenneth Tencio, asegura que tiene agenda totalmente llena en este 2023, ya que su deseo es sumar la mayor cantidad de puntos para poder asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tencio es uno de los mejores exponentes del mundo en el BMX Freestyle, por lo que sobre él siempre hay muchos reflectores, debido que se espera que siempre trascienda con sus maniobras en su bicicleta.

Esa gran calidad lo han llevado a estar en los mejores escenarios y por eso, el oriundo de Cartago actualmente se da el lujo de asistir de uno a dos eventos al mes. Este 11 de marzo estará en los X-Knights 2023, donde buscará enamorar a los ticos.

En las olimpiadas de Tokio 2020, Tencio logró un histórico cuarto lugar, por lo que para las justas que se realizarán en París tiene la ilusión de darle un medalla a Costa Rica, por lo que promete esforzarse para primero clasificar y después darle alegrías al país.

Kenneth Tencio habló con AMPrensa.com y asegura que su intensión es mantenerse constante en los eventos para poder clasificar a las olimpiadas del próximo año.

«Es una de las más llenas que he tenido en mi carrera deportiva, sinceramente tengo agenda llena, quiero sumar puntos para ir a los Juegos Olímpicos 2024, prácticamente todos los meses tenemos uno o dos eventos, eso porque es para la parte de puntuación para la serie olímpica y eso es importante no perderse ni un solo evento. Mi meta es estar en París, ya no solo voy guiado solo en ganar un evento, sino que en puntuar lo mayor posible en cada evento para mantenernos constantes y lograr la clasificación para poder representar a Costa Rica», afirmó Kenneth Tencio a AMPrensa.com.

Este sábado 11 de marzo, el rider saldrá a escena en el Estadio Nacional a partir de las 7:00 pm en los X-Knights 2023, los cuáles buscará ganar en BMX Freestyle.