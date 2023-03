Redacción – Tras retiro de Bryan Ruiz en diciembre del 2022, Óscar Duarte es el nuevo capitán de La Sele para los juegos de Liga de Naciones.

Luis Fernando Suárez tomó la decisión de elegir a Duarte como el encargado de portar el gafete en la Tricolor, luego de que así lo decidieran a lo interno.

Ante las ausencias de Celso Borges y Keylor Navas, el cuadro patrio se decantó por Duarte, que a sus 34 años y gozando de gran regularidad en el Al Wahda de Arabia Saudita llega a la Tricolor viviendo un gran momento deportivo.

👥 The players are ready to go! Check out the starting lineups for 🇫🇷 @lesmatinino vs 🇨🇷 @fedefutbolcrc.#CNL pic.twitter.com/lVvghA16Aq

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 25, 2023