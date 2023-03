Último juego de Céspedes con Saprissa fue el 17 de abril del 2022

Redacción – Tras vivir un verdadero calvario con el Deportivo Saprissa, Sergio Céspedes está listo para debutar con el Municipal Liberia, luego de cumplir con un largo proceso para ponerse a tono físico y así poder cumplir las exigencias de Minor Díaz.

Céspedes llegó a Liberia el 31 de enero con un ligamen de un torneo, luego de que quedara en libertad del Monstruo, que tenía «congelado» por completo al futbolista nacido en el año 2002, que no fue valorado por la directiva comandada por Ángel Catalina.

Incluso, Sergio de 21 años fue usado hasta de junta bolas. Su último encuentro con Saprissa fue el 17 de abril del 2022 (11 meses sin jugar) que reflejan su emoción por volver a jugar, pero ahora con la camiseta de los coyotes liberianos.

Durante ese período sufriendo en Saprissa le pagaron caro al lateral derecho, que subió varios kilos de más, generando que en su fichaje con Liberia fuera sometido a una estricta dieta y cuidados para ponerse a tono físico.

En el cuadro liberiano le han dado todas las herramientas para estar en óptimas condiciones y por eso casi un año después de su último juego con los morados, Céspedes será estelar con Liberia en la visita a Sarchí en el Estadio Eliécer Pérez Conejo.

Sergio Céspedes conversó con AMPrensa.com y confirmó que ya tiene todo listo para debutar con el Municipal Liberia, institución que está en franca lucha para pelear el ascenso a la primera división, por lo que el lateral espera estar a la altura en su primer duelo.

«En este torneo aún no he debutado, pero ya este sábado 18 de marzo en el partido ante Sarchí seré titular, gracias a Dios y ojalá sea así, ya por fin volvería a disputar un partido. Me siento como si fuera el primer día que juego fútbol, esas mariposas no se van nunca. Siempre el cosquilleo y mariposas continúa. Todo lo que ha pasado me ha dejado enseñanzas y más que haber pasado una situación tensa, difícil y me ayudó mucho a crecer como persona, mi familia y seres queridos siempre estuvieron conmigo, entonces siento que por ahí me acerque a mi familia y Dios, uno aprende muchísimo.

Varios ex-compañeros en Saprissa me dieron su apoyo en todo momento, me aconsejaron mucho y les agradezco un montón. En este proceso he bajado entre seis a siete kilos, si me ha costado pero ahí vamos, quiero bajar más y quiero llegar más a punto para lo que quiero, me ha ayudado mucho el director técnico y nutricionista, sigo trabajando en eso y ahora espero tener un buen debut con Liberia», afirmó Sergio Céspedes a AMPrensa.com.

El futbolista espera que su familia llegue a observarlo en la visita de Liberia a Sarchí este sábado a las 3:00 de la tarde.