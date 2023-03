Redacción – El Gobierno de la República anunció la noche de este lunes que la vacuna contra el Covid-19 ya no es obligatoria en las personas mayores de edad.

La noticia fue dada a conocer por Casa Presidencial tras una decisión tomada por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

Dicha postura la habrían tomado la semana pasada y este lunes el Rodrigo Chaves y el ministro de Salud a.i., Alexei Carrillo, firmaron el decreto ejecutivo que entrará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

«Compatriotas les tengo muy buenas noticias: misión cumplida. El ministro interino y yo acabamos de firmar un decreto que hace que las personas que quieran vacunarse contra la Covid-19 tengan acceso a la vacuna pero que las personas que no quieran vacunarse en el ejercicio de la independencia de su voluntad no tengan obligatoriamente que vacunarse y que no vayan a perder sus trabajos», señaló el mandatario.